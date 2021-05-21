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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
 21 Mayıs 2021 20:30
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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli ilçesi kırsalında depo ve sığınak olarak kullanıldığı değerlendirilen noktalarda 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 238 fişek, tabanca, G-3 piyade tüfeği, av tüfeği, 6 G-3 piyade tüfeği şarjörü ve bu silaha ait 7,62 milimetrelik 571 fişek, 7,62 milimetrelik 81 BKC makineli tüfeği fişeği, 7,62 milimetrelik 63 keskin nişancı tüfeği fişeği, 9 sevk fişeği, 8 sevk fişeği parçası, RPG-7 roketatar nişangahı, anti personel mayın, 6 el bombası, kurmalı keskin nişancı tüfeği ile 2 oksijen tüpü içinde hazırlanmış amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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