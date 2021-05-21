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Balıkesir'de karısını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eşini bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
|21 Mayıs 2021 20:39
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Altınova Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Çınar henüz bilinmeyen nedenle eşi Birgül Çınar'la tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldıray Çınar mutfaktan aldığı bıçakla eşi Birgül Çınar'ı bıçaklayıp evden ayrıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Birgül Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Birgül Çınar'ın cesedi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Yıldıray Çınar'ı yakaladı.
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