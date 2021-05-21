Etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
|21 Mayıs 2021 21:11
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Tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri Atatürk Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmeye çalıştı.
Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bölgede incelemede bulundu.
- Ulaşımda aksaklık
Sağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.
Karacabey'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesi yönüne gidişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Sürücüler sıkışıklık nedeniyle kırsal Sultaniye Mahallesi'nden geçerek, Susurluk istikametine ya da kent merkezine döndü.
- Manyas'ta fırtına ekili alanlara zarar verdi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki ekili araziler zarar gördü. Bazı ağaçlar yerinden söküldü, ekili bir kısım tarlalarda ise ürünler fırtınaya dayanamayıp yan yattı.
Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine, ürünlerin zarar gördüğünü bunun rekolteye yansıyacağını söyledi.
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