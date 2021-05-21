Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
|21 Mayıs 2021 21:24
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- Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Tam Kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
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