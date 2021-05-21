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'Türkiye her zaman İsrail'in saldırılarının karşısında durmuştur'

"Türkiye, 84 milyon vatandaşıyla her zaman İsrail'in yapmış olduğu bu terör saldırılarının karşısında durmuştur ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayışımızdan hiçbir zaman geri durmadık ve durmaya da niyetimiz açıkçası yok"
 21 Mayıs 2021 21:27
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'Türkiye her zaman İsrail'in saldırılarının karşısında durmuştur'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye 84 milyon vatandaşıyla her zaman İsrail'in yapmış olduğu bu terör saldırılarının karşısında durmuştur ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayışımızdan hiçbir zaman geri durmadık ve durmaya da niyetimiz açıkçası yok." dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, Bursa'da yoğun programlar yaptıklarını, şehrin geleceğine yönelik birçok eseri kazandırma noktasında çalıştıklarını söyledi.

Bursa'nın Türkiye ve dünyayı ilgilendiren önemli bir şehir olduğuna değinen Kurum, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni kapıları açabilecek şekilde güçlü duruşları buradan göstereceğiz. Bursa, her zaman Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin yanında oldu. Cumhurbaşkanımız da Bursa'mıza hep ayrı bir gözle baktı, bir evladı gibi memleketi olmasa da memleketi gibi bakarak en iyisini yapmanın gayreti içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

-"Filistin yıllardır acı içerisinde"

Türkiye'nin, kendisine umut bağlayan mazlumlar dolayısıyla güçlü olması gerektiğini belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"İşte bugün Filistin'de katledilen çocuklar, bebekler, yavrularımız var. Dünyada baktığınızda hiçbir ülkenin bu konuda sesi çıkmıyor. Maalesef o yavrularımızın haklarını kimse savunmuyor. Müslümanların en kutsal günlerinde, en kutsal ayında, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'mıza terör saldırıları düzenleniyor. Her ramazan ayında bu saldırılar tekrar ediyor. Filistin bu noktada yıllardır acı içerisinde gerçekten çok büyük eziyetler çekiyor ama bilinmelidir ki ne İsrail'in ne de İsrail'i destekleyen ülkelerin bu duruş, bu tavır yanına kalacaktır.

Türkiye, 84 milyon vatandaşıyla her zaman İsrail'in yapmış olduğu bu terör saldırılarının karşısında durmuştur ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu anlayışımızdan hiçbir zaman geri durmadık ve durmaya da niyetimiz açıkçası yok."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tüm dünyanın sıkıntı çektiğini, Türkiye'nin süreci başarılı şekilde yönetmeye gayret gösterdiğini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte esnafa, vatandaşa yönelik desteklerinin değerli olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da Bursa'ya hizmet etmekten dolayı mutlu olduklarını, Bakan Kurum'un ziyaretinin kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.

İl Başkanı Davut Gürkan da 2023'e iyi hazırlandıklarını, teşkilatlarıyla beraber iyi bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, basına kapalı partililerle toplantı yaptı.

Bakan Kurum, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzaladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kurum'u burada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş karşıladı.

Belediyede ilçe belediye başkanlarıyla da buluşan Kurum, devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Osmangazi Meydanı projesini de gezen Kurum, projenin şehre nefes aldıracağını ve vatandaşlar için güzel bir meydanın şehre kazandırılacağından dolayı belediye başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik etti.
Anadolu Ajansı
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