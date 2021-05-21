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Ankara'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
|21 Mayıs 2021 21:29
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Pursaklar ilçesindeki Çevre Yolu'nda 45 ABC 614 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Motosiklette bulunanlardan Ali Şahin Iğdır olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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