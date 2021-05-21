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Diyarbakır'daki Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırıda gözaltı
Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
|21 Mayıs 2021 21:30
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edilen F.K'yı adresinde gözaltına aldı.
F.K'nın saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığıyla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.
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