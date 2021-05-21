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Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı
Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı.
|21 Mayıs 2021 21:46
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N.E, Etlik Caddesi Dışkapı Köprüsü altında aralarında husumet bulunan O.A. ile karşılaştı.
Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.E, yanında bulunan pompalı tüfekle O.A'ya ateş ederek kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği ve 112 Acil Servis ekipleri, O.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı
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