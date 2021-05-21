NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı

NATO, sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Vuran'ı tanıttı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki Vuran'ın görüntülerini paylaştı. NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin Türkiye önderliğinde gerçekleştirildiği kaydedilen görüntülerde, "Bu da zırhlı Vuran" ifadelerine yer verildi. Vuran'ın teknik özelliklerinin tek tek sıralandığı görüntüde, tehditlere Vuran ile karşılık verileceği ve Vuran'ın bu misyon için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

SHAPE, görüntülere yer verdiği paylaşımında, "Türkiye, bu yıl VJTF'ye liderlik ediyor. Bu misyon önem için hayati önem taşıyan zırhlı Vuran ile tanışın" ifadeleri kullanıldı.