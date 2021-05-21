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Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında

Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
 21 Mayıs 2021 22:37
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Zonguldak'ta Almanya uçuşlu yolcu uçağına sahte oturum belgesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Almanya uçuşlu yolcu uçağında seyahat etmek isteyen 10 şüphelinin oturum belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Sahte belgeyle yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan C.G.A., B.A., R.A., M.B.A., S.G., M.G., Ç.G., M.B.G., M.C.G. ve S.O. hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem başlatıldı. Öte yandan uçağın 14.30'da Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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