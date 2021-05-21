1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza

Ankara'da 2019 yılının Şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınan üniversite öğrencisine, gözaltı işlemi sırasında polis tarafından kendisine sarkıntılık yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
 21 Mayıs 2021 22:42
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'da 2019 yılının Şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınan üniversite öğrencisine, gözaltı işlemi sırasında polis tarafından kendisine sarkıntılık yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Bugün görülen duruşmada polis memurunun, 'sarkıntılık' suçundan indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da 2019 yılının Şubat ayında ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirmek istediği eyleme, polis müdahale etmişti. Polis ekipleri çok sayıda gözaltı işlemi uygularken, üniversite öğrencisi Merve D.'nin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan fotoğraf, tepki toplamıştı.

"BASİT CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Yaşananların ardından üniversite öğrencisi Merve D., gözaltına alınırken, polis memuru Sezgin S.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı
21 Mayıs 2021 21:46		 Diyarbakır'daki Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırıda gözaltı
21 Mayıs 2021 21:30
Ankara'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
21 Mayıs 2021 21:29		 Aydın'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
21 Mayıs 2021 21:13
Kendisini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı
21 Mayıs 2021 20:54		 Balıkesir'de karısını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
21 Mayıs 2021 20:39
Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı
21 Mayıs 2021 19:55		 Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
21 Mayıs 2021 19:10
Sokak ortasında eski eşine kurşun yağdırdı! 'Ya o beni öldürecek ya da ben onu'
21 Mayıs 2021 17:57		 Gözdağı vermek için beslediği kediyi öldürüp camına astılar
21 Mayıs 2021 17:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi00:01 - 22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları23:56 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği23:20 - Güneş gözlüklerinin çerçevesi değil filtresi önemli23:09 - Fen bilgisi öğretmeni, 9 ildeki öğrencilere çevrim içi çiçek yetiştiriciliği kursu veriyor
22:52 - İzmir'de hücre evi operasyonunda 35 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı22:42 - 'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza22:37 - Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında22:34 - 'Suç örgütü diliyle hükümetimizi küçük düşürenler AA'da barınamaz'22:30 - Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi22:13 - NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı
22:02 - AA: Siyasi propaganda yapan muhabirin iş akdi feshedildi21:46 - Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı21:30 - Diyarbakır'daki Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırıda gözaltı21:29 - Ankara'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü21:27 - 'Türkiye her zaman İsrail'in saldırılarının karşısında durmuştur'
21:24 - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
umut sarıkaya 3
memleket partisi 2
bekle buğday tanesi 1
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 2
mukaveme 1
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
kafasına saksı düşmek 1
özgünlük 2
kavak yelleri 1
izzettin el kassam 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam