'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza
|21 Mayıs 2021 22:42
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Ankara'da 2019 yılının Şubat ayında, Sakarya Caddesi'nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınan üniversite öğrencisine, gözaltı işlemi sırasında polis tarafından kendisine sarkıntılık yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Bugün görülen duruşmada polis memurunun, 'sarkıntılık' suçundan indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara'da 2019 yılının Şubat ayında ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirmek istediği eyleme, polis müdahale etmişti. Polis ekipleri çok sayıda gözaltı işlemi uygularken, üniversite öğrencisi Merve D.'nin gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan fotoğraf, tepki toplamıştı.
"BASİT CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Yaşananların ardından üniversite öğrencisi Merve D., gözaltına alınırken, polis memuru Sezgin S.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.
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