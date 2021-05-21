'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK İçişler Bakanlığı, son başvuru tarihi 2 haziran 2021, Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun 110 kaymakam adayı alacak.