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İzmir'de hücre evi operasyonunda 35 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde mahrem imamı ile ordudan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 35 zanlıdan 15'i tutuklandı.
 21 Mayıs 2021 22:52
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 15 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 3'ü ise emniyet ve savcılıktan serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin ise Manisa ve Balıkesir'e gönderildikleri ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

İzmir'de dün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında örgütün sözde mahrem imamı ile ordudan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında sözde mahrem imam, ihraç edilen subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamının da bulunduğu belirlenen 39 adrese operasyon düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin lira, 7 bin dolar ve 4 bin avro ele geçirilmişti.

Şüpheliler arasında sözde Karşıyaka ve Bozyaka imamları, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görev almış "mütevelli" oldukları öne sürülen kişiler ile meslekten ihraç edilen albay, yüzbaşı ve subaylar da yer almıştı.

Bazı şüphelilerin yurt dışına aileleriyle geçmek üzere hareket ettiği, bazılarının ise fark edilmemek için 2-3 kişilik gruplara bölünerek hazırlık yaptıkları tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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