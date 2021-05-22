22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları
22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları.
|22 Mayıs 2021 00:01
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.00)
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güzelyurt'ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne katılacak, Vadili Belediye Başkanlığını ziyaret ve halkla sohbet edecek. Oktay, Türkiye-Gençlik Buluşması programına katılacak.
(KKTC/14.00/16.15/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze'de ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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