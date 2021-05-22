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22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları

22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları.
 22 Mayıs 2021 00:01
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22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güzelyurt'ta KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne katılacak, Vadili Belediye Başkanlığını ziyaret ve halkla sohbet edecek. Oktay, Türkiye-Gençlik Buluşması programına katılacak.

(KKTC/14.00/16.15/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'de ilan ettiği ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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