Fen bilgisi öğretmeni, 9 ildeki öğrencilere çevrim içi çiçek yetiştiriciliği kursu veriyor
|21 Mayıs 2021 23:09
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde fen bilgisi öğretmenliği yapan Hüseyin Göbütoğlu, eTwinning platformunun desteklediği projeyle 9 ilden öğrencilere çevrim içi bitki tohumlama ve çiçek yetiştiriciliği eğitimi veriyor.
Esenboğa Mahallesindeki Sabiha Şaşmaz Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmenliği yapan Göbütoğlu, AA muhabirine salgın döneminde öğrencilerin motivasyonunu artırmak, sabrı, paylaşmayı öğrenmeleri sağlamak amacıyla "Tohumların ve Sevginin Yolculuğu" adıyla proje hazırladığını ifade etti.
Projeye 9 farklı şehirden okulu da dahil ettiğini, hem okulda oluşturduğu atölyede hem de çevrim içi toplantılarla çocuklara çiçek yetiştirmeyi öğrettiğini aktaran Göbütoğlu, yetiştirilen kaktüs ve skulen bitkilerini öğrencilerin birbirine gönderdiğini anlattı.
Öğrencilerin projeye ilgilerinin sevindirici olduğunu dile getiren Göbütoğlu, şöyle konuştu:
"Pandemi sürecinde öğrencilerin sıkılmamasını ve eğitimden uzak kalmamalarını amaçladım. Bu projenin amacı çocuklarımıza doğa ve çiçek sevgisini aşılamak ve aynı zamanda yetiştirdikleri çiçekleri farklı ilerdeki öğrencilerle paylaşarak sevginin aşılanmasını sağlamaktır. Skulen ve kaktüslerin yapraklarından ve dallarından yeni çiçekler elde etmeyi öğrendi çocuklarımız. Yaklaşık 5 ayda çocuklar ürettikleri çiçekleri büyük bir özveriyle suladılar, güneşlemelerini sağladılar. Çiçekler için şiirler, kompozisyonlar ve mektuplar yazdılar."
Öğrencilerden Elisa Ersöz, çiçek yetiştirerek sabretmeyi öğrendiğini belirtirken Ecrin Ezandemir de aldığı bilgiler sayesinde artık evdeki tüm çiçeklerin bakımını kendisinin yaptığını anlattı.
Çiçek bakmanın kafa dağıtmak için güzel bir yöntem olduğunu vurgulayan öğrencilerden Esen Somuncu ise, "Hem LGS'ye hazırlanmak hem de çiçek bakmak farklı bir odaklanma oluşturdu'" ifadesini kullandı.
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