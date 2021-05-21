1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güneş gözlüklerinin çerçevesi değil filtresi önemli

Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için daha çok kullanılmaya başlanan güneş gözlükleri konusunda göz sağlığı açısından çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
 21 Mayıs 2021 23:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için daha çok kullanılmaya başlanan güneş gözlükleri konusunda göz sağlığı açısından çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

İnsan vücudunun en hassas organlarından olan göz, güneşin zararlı ışınlarından oldukça fazla hasar alıyor. İşleri yüzünden bazı vatandaşlar güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalıyor. Bu durumdan en az etkilenmek için uzmanlar, güneş gözlüğü seçerken kalitelisinin seçilmesini ve sahte gözlüklerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Özellikle hassas cilde ve göze sahip olan insanların güneş gözlüğünün yanı sıra kaşlara kadar gelen şapkalarında zararlı olan güneş ışınlarından gözlerin korunabileceği öğrenildi.

"Hassas gözlü insanlar karlı günlerde de güneş gözlüğü takması fayda sağlar"

Eskişehir Özel Ümit Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hatice Onur, güneşe fazla maruz kalan gözlerin oluşabilecek göz hastalıklarından bahsetti. Bunun yanı sıra hassas ve açık renkli göze sahip olan insanların daha çok sıkıntılar çektiğini belirten Opr. Dr. Hatice Onur, "Göz kapakları vücudumuzun en hassas bölgesidir. Güneş ışığına çok maruz kalındığında göz kenarlarında kırışıklıklar oluşur. Güneşte çalışan tarım işçilerinin göz kapaklarında prekanseröz lezyonlar olabilir. Özellikle korneada güneşe bağlı olarak batma, yanma, kaşıntı ve konjonktiva kızarıklık olabilir. Alerjik bulgular oluşabilir. Uzun süreli güneş altında çalışan halk arasında kuş kandı denilen pterjium, korneada et olabilir ve erken katarakt oluşabilir. Retinada güneş yanıkları olabilir. Daha açık renkli tene, göz rengine sahip ve alerjik bir bünyeye sahip olanların gözü daha hassasadır. Açık renkli gözler çok güzeldir fakat biraz daha hassastır. Göz irisin rengini veren melanin pigmenti ne kadar fazlaysa göz o kadar ışığı süzer. Hassas gözlere sahip olan insanların mutlaka güneş gözlüğü takması gerekiyor. Sadece güneşli havalarda değil, karlı günlerde de takmak fayda sağlar" diye konuştu.

"'Ne kadar koyu olursa o kadar iyidir' diye bir mantık yok"

Gözleri korumak için dikkat edilmeden alınan kalitesiz güneş gözlüğü kullanıldığında yararından çok zarar oluşturabileceği hususlardan bahseden Opr. Dr. Hatice Onur, gözlüğün koyu olmasının kaliteli olduğu anlamına gelmediğini ve Ultraviyole filtresi olması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Güneş gözlüğünün kaliteli olması gerekiyor. Ultraviyole filtresi olması gerekiyor. Ne kadar koyu olursa o kadar iyidir diye bir mantık yok. Önemli olan ultraviyole filtresi, A ve B filtresi olması gerekiyor, en az yüzde 100 hatta yüzde 400 sertifikalı, kaliteli camların olması gerekiyor. Eğer kalitesiz bir güneş gözlüğü kullanılırsa yarardan çok zararı olur. Göz bebeği koyu ortamda büyür. Eğer siz koyu ve hiçbir özelliği olmayan bir cam taktığınızda güneşte göz bebeğiniz daha da çok büyür ve gözün içerisine giren ışık daha da artacaktır. Bu yarardan çok zarara neden olacaktır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prematüre bebeklerde körlük tehlikesine karşı zorunlu tarama
05 Mayıs 2021 07:52		 Görme engellilere yapay görüntü müjdesi
11 Mart 2021 08:04
Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!
06 Şubat 2021 15:43		 Pandemide, çocuklarda miyopluk görülme sıklığı 3 kat arttı
26 Ocak 2021 15:18
Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
24 Ocak 2021 17:15		 Tatilcilere 'kırmızı göz hastalığı' uyarısı
28 Temmuz 2020 21:43
Artan bilgisayar ve telefon kullanımı gözleri tehdit ediyor
21 Temmuz 2020 22:04		 Gözün kırma kusurlarına dikkat!
10 Haziran 2020 12:18
Koronavirüs gözleri vurdu, şikayetler arttı
04 Haziran 2020 19:20		 'Mavi gözler' uğruna kör olma riskiyle karşı karşıya kalmayın
28 Nisan 2020 23:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi00:01 - 22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları23:56 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği23:20 - Güneş gözlüklerinin çerçevesi değil filtresi önemli23:09 - Fen bilgisi öğretmeni, 9 ildeki öğrencilere çevrim içi çiçek yetiştiriciliği kursu veriyor
22:52 - İzmir'de hücre evi operasyonunda 35 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı22:42 - 'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza22:37 - Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında22:34 - 'Suç örgütü diliyle hükümetimizi küçük düşürenler AA'da barınamaz'22:30 - Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi22:13 - NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı
22:02 - AA: Siyasi propaganda yapan muhabirin iş akdi feshedildi21:46 - Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı21:30 - Diyarbakır'daki Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırıda gözaltı21:29 - Ankara'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü21:27 - 'Türkiye her zaman İsrail'in saldırılarının karşısında durmuştur'
21:24 - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafasına saksı düşmek 1
her şeyi dert etme hastalığı 1
öğrenci çalıştırmak 1
umut sarıkaya 3
obama 1
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 2
memleket partisi 2
teşekkürler 1
kızıl saç 4
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam