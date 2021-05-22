Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki trafik kazasında otomobilin çarptığı bir öğretmen hayatını kaybetti.
|22 Mayıs 2021 00:13
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Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki trafik kazasında otomobilin çarptığı bir öğretmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Sultanhanı Mahallesi'nde seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, oğlu ile mahalle içerisinde yürüyüş yapan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Mustafa Göker'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Göker olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu yara almadan kurtuldu.
Kaza yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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