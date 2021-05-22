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22 Mayıs tarihli atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/241, 242, 243, 244, 245, 246)
 22 Mayıs 2021 02:40
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22 Mayıs tarihli atama kararları yayımlandı

22 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31488

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/241

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan;

- Başkan Yardımcılığına, Bütçe Genel Müdürü İsa ATÇEKEN,

- Başkan Yardımcılığına, Plan ve Programlar Genel Müdürü Kutluhan TAŞKIN,

- Başkan Yardımcılığına, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

21 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/242

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan;

- Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Katip ÇİÇEK,

- Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Serkan SAVAŞ,

- Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin ARAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

21 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/243

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Güney Afrika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Elif ÇOMOĞLU ÜLGEN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Güney Afrika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül KANDAŞ atanmıştır.

21 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/244

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Etem ÇEKER atanmıştır.

21 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/245

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Salih SEVİM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Feyza İLERİ atanmıştır.

21 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/246

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mesut DEMİRCAN atanmıştır.

21 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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