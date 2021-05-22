1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Biden'dan Filistin açıklaması: Tek yol bu...

ABD Başkanı Biden, İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümünün 'iki devlet' modelinden geçtiğini söyledi.
 22 Mayıs 2021 03:07
+Aa- Yazdır
Biden'dan Filistin açıklaması: Tek yol bu...

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin hala İsrail'i desteklediğini ve İsrailliler ile Hamas arasındaki ateşkesin devam etmesi için dua ettiğini söyledi.

Bir Beyaz Saray basın toplantısında konuşan Biden, iki taraf arasındaki anlaşmazlığı bitirmek için tek yolun iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
22 Mayıs 2021 03:03		 Hazine ve Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
22 Mayıs 2021 02:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
22 Mayıs 2021 00:34		 22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları
22 Mayıs 2021 00:01
'Suç örgütü diliyle hükümetimizi küçük düşürenler AA'da barınamaz'
21 Mayıs 2021 22:34		 NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı
21 Mayıs 2021 22:13
'Türkiye her zaman İsrail'in saldırılarının karşısında durmuştur'
21 Mayıs 2021 21:27		 Bakan'dan'Sedat Peker' sorusuna tepki: Şov yapıyorsun!
21 Mayıs 2021 20:33
'Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir ilerleme kaydetti'
21 Mayıs 2021 20:23		 Fahrettin Altun: Ateşkes kalıcı bir çözüm için bir imkan olarak kullanılmalıdır
21 Mayıs 2021 20:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:07 - Biden'dan Filistin açıklaması: Tek yol bu...03:03 - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik02:47 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği02:40 - 22 Mayıs tarihli atama kararları yayımlandı01:43 - Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem00:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
00:13 - Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti00:06 - Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi00:01 - 22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları23:56 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği23:20 - Güneş gözlüklerinin çerçevesi değil filtresi önemli
23:09 - Fen bilgisi öğretmeni, 9 ildeki öğrencilere çevrim içi çiçek yetiştiriciliği kursu veriyor22:52 - İzmir'de hücre evi operasyonunda 35 FETÖ şüphelisinden 15'i tutuklandı22:42 - 'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza22:37 - Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında22:34 - 'Suç örgütü diliyle hükümetimizi küçük düşürenler AA'da barınamaz'
22:30 - Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
22 Mayıs tarihli atama kararları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
22 Mayıs 2021'den öneli gündem başlıkları
Biden'dan Filistin açıklaması: Tek yol bu...
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Hazine ve Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bektaşi üzümü 1
bozdoğan füzesi 2
özgünlük 2
26 Mayıs 2021 Tam ay tutulması 2
algıda seçicilik 1
obama 1
sık kullanılanlar çubuğu 2
kuru nane 3
vahşet 1
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 2
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam