Biden'dan Filistin açıklaması: Tek yol bu...

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin hala İsrail'i desteklediğini ve İsrailliler ile Hamas arasındaki ateşkesin devam etmesi için dua ettiğini söyledi.

Bir Beyaz Saray basın toplantısında konuşan Biden, iki taraf arasındaki anlaşmazlığı bitirmek için tek yolun iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.