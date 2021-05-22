FETÖ'nün kaos planı devreye alındı

Hükumeti itibarsızlaştırma, toplumu germe oyununda rol biçilen aktörler, 'topyekün saldırın' talimatı almışçasına algı operasyonunda yarışa başladılar. Türkiye'de istikrarsızlığa oynayan çevreler için bir dönem CIA'ya çalıştığı bilinen Enver Altaylı'nın raporlarında verdiği aklı aratmayan gelişmeler kısa süre içinde peş peşe patlatıldı.

İŞARET FİŞEĞİ ALTAYLI'DAN

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, partideki FETÖ bağlantılarına dikkat çekmişti. Özdağ, İYİ Parti kurulmadan önce FETÖ'nün bir CIA aparatı olan Enver Altaylı'nın kendisinden randevu istediğini belirterek, "Altaylı bana 'Partiyi kurmayın. Partinizi kapatacaklar' dedi. 'Neden partiyi kapatsınlar? O parti kurulacak ve kapatılmayacak' dedim. Peki kurmayalım da ne yapalım dediğimde, 'Sokağa dökülün' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

SOKAK VURGUSU VAR

Altaylı hakkındaki iddianamede de sokak vurgusu dikkat çekiyor. İddianamede Altaylı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında ABD'de çeşitli temaslarda bulunduğu yer alıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatı bulunan FETÖ'cü Bilal Ekşili ile görüşen Altaylı'nın, "Türkiye'de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara indirilmesinin önemli olduğu, ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerektiği, sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik krizin şart olduğu, Almanların bu yönde çalışmaya başladıkları ve her türlü tedbiri almaya devam edecekleri, bu bilgiyi Almanlardan aldığını" söylediği belirtildi.

AYNI SENARYO

Son dönemlerde muhalefetin ortaya attığı olaylar da Altaylı'nın senaryosunu aratmıyor. Emekli 104 amiralin bildirisi, 128 milyar yalanı, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Rize provokasyonu ve daha birçok olay peş peşe geldi. Kamuoyunun, yağmur gibi gelen algı operasyonları için düğmeye kim veya kimler tarafından basıldığını sorguluyor.

BİDEN DESTEK VERECEK!

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmeden önce, Türkiye'de iktidarı değiştirecebileceklerine dair sözler sarf ederek "Bence Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşımda bulunmalıyız. Açık bir şekilde muhalifleri desteklediğimizi göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeye ilişkin sesimizi yükseltmemiz lazım" sözleri de dikkat çekmişti.

AMAÇLARI ZATEN PROVOKASYONDU

Rize İkizdere'de İYİ Parti'lilerin saldırısına uğrayan esnaf Hüseyin Yılmaz, yaşananları Yeni Şafak'a anlattı. "Cumhurbaşkanımızın ismini duymaya tahammül edemeyenler üstümüze saldırdı" diyen Yılmaz, "Meral Hanım ile arkadaşımız konuşuyordu. Arkadaşımızı bastırmaya çalışıyorlardı. Biz orada nezaketen bekliyorduk zaten, kendi içimizdekileri söylemek istedik. Bizi bastırmaya çalıştılar, orada sorularımıza cevap alamadık. Çevre illerden adam toplayıp gelmişler. Buradaki taş ocağı mevzusu kapandı. Şu an taş ocağı çalışması devam ediyor. Onların amacı alt zemini hazırlayıp insanları oraya toplamaktı. Provokasyon için geldiler" dedi.

1- AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Türkiye'yi ısıtan ilk gelişme Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek, gece yarısı milli iradeyi hedef alan bir bildiri yayınlaması ile yaşandı. Siyasilere sopa göstermeye kalkışan emekli amiraller, sözde bildirilerinde "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer vererek askeri vesayetçiliğin yaşayan son temsilcileri olduklarını gözler önüne serdi.

2- 128 MİLYAR YALANI

Yıpratmanın ekonomik ayağı için de başını CHP'nin çektiği muhalefet partileri 128 milyar dolar yalanını ortaya attı. "128 milyar dolar nerede?" sorusunu dillerine pelesenk eden muhalefet, Merkez Bankası'nın mevcut 90 milyar dolarlık rezervini, kur saldırılarında kullanılan doları, salgında üreticiyi ve dar gelirliyi korumak için ödenen parayı ve 1 dolarlık işlemin bile kayıt dışı olamayacağını görmezden geldi. Hükümet kanadından yapılan çeşitli açıklamalar görmezden gelinerek konu hala sıcak tutulmaya çalışılıyor.

3- FİTİLİ ATEŞLEDİ

Türkiye gündemine sokulan gelişmelere Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesi eklendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ardından milleti germek için sahaya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketine giden Akşener, burada provokasyon yaptı. Çevre illerden adam toplayarak gövde gösterisi yapmak için Rize'ye giden Akşener'in yanındaki ekip, Akşener'e soru sormak isteyen esnafa da saldırdı.

4- HDP'Lİ BAKAN PAZARLIĞI

Erken seçim senaryolarını dillendiren Millet İttifakı'nda HDP'lilerle bakanlık pazarlığı da son dönemde ifşa oldu. CHP'li Dursun Çiçek, seçimi kazanmaları halinde HDP'lilere 1-2 bakanlık verilebileceğini itiraf etti. Ardından da CHP'li Gürsel Tekin de aynı yönde açıklamalarda bulundu.

5- PKK DÜĞMEYE BASTI

Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarla ağır darbe alan, ikna çalışmalarıyla kan kaybeden terör örgütü PKK da aynı günler içinde düğmeye basması dikkat çekti. Eli kanlı örgüt ilk önce, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı hedef almaya çalıştı. Bu saldırıdan iki sonra ise bu kez Batman ve Şırnak'taki askeri birlikler hedef alındı.

6- KASET OPERASYONU

Tüm bunlar yaşanırken, yeraltı örgütü elebaşı Sedat Peker'in yıpratma videoları da servis edilmeye başlandı. Daha önce CHP'yi kaset operasyonlarıyla dizayn eden güçler şimdi de Peker'in videoları üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Yurt dışındaki suç örgütü liderinin iddialarını doğru kabul eden CHP de hemen kolları sıvadı ve algı operasyonuna başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mafya batağına battılar. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş" iddiasında bulundu. Ayrıca ana muhalefet Peker ile ilgili birçok iddiayı da ortaya attı.

7- FETÖ BAĞLANTILI PROVOKATÖR

Topyekün saldırının son halkası dün yaşandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıyı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, soru sormak için söz alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullanıp bunları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını dillendiren Turan'ın FETÖ bağlantıları olduğu öğrenildi. Muhabirin polis ağabeyi T.T'nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U'nun ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden para gönderdiği öğrenildi. Anadolu Ajansı, Turan'ın iş akdini feshederek terör bağlantısı için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Turan'ın 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali için de bildirimde bulunuldu.

ALTUN: YENİ BİR OYUN SAHNELENİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter'dan "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık! Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" dedi.