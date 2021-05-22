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WhatsApp zaferi emsal olacak

WhatsApp, Türkiye'nin 'veri hırsızlığına yol açabilecek' gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonucu geri adım attı. Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini bildirdiğini açıkladı. WhatsApp'ın dayattığı sözleşmede geri adım atması, diğer sosyal medya platformlarına örnek teşkil edecek.
 22 Mayıs 2021 06:40
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WhatsApp zaferi emsal olacak

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, WhatsApp'ın geri adım attığı kararının aynı dayatmayı uygulamak isteyecek olan diğer firmalar için emsal olacağını bildirdi. Yeni Şafak'a konuşan Ergün, "Rekabet Kurumu'nun açıklamasından anlaşılıyor ki WhatsApp, Türkiye açısından bir muafiyet durumu tanıdı ve bu durumu tanımasının en önemli sebebi kurumların bu konuyla alakalı ani bir refleks geliştirmiş olması ve sağlıklı şekilde duruş sergilemiş olması. Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korumak açısından çok önemli bir adımdı. WhatsApp'a geri adım attırılması başarıdır. AB üyesi ülkeleri vatandaşlarına tanınan muafiyetin bir benzeri artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde de uygulanacak" dedi.

AB ÜYESİ ÜLKELERDE NE VARSA BİZDE DE ÖYLE

WhatsApp'ın dayatması karşısında vatandaşların korumasız ve çaresiz bırakılmadığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti: "WhatsApp dışındaki farklı uygulamaların da böyle bir dayatma girişimi söz konusu olacağı zaman şunu bilecekler ki kurumlar bu noktada çalışıyorlar ve gerekli refleksi gösterecekler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı birtakım dayatmalar uygulama noktasında geri adım atmış olacaklar. Bu, emsal bir karardır. Bundan sonra nasıl AB üyesi ülkelerinin vatandaşlarına farklı bir tutum gösteriliyorsa aynı kapsamda Türkiye cumhuriyeti vatandaşları da bu firmalar tarafından değerlendirilecek ve bir hamle yapacakken bunu düşünerek yapmak zorunda kalacak."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rekabet Kurulu, WhatsApp'ın sözleşme dayatmasına ilişkin ocak ayında soruşturma başlatmıştı. WhatsApp sözleşme konusunda geri adım atsa da Kurul'un başlattığı söz konusu soruşturmanın devam ettiği ve daha önce kullanıcılara ait verilerinin paylaşılıp paylaşılmadığının incelendiği öğrenildi. Soruşturmada hazırlanacak rapor doğrultusunda rekabet hukukunun ihlal edildiği tespit edilirse gerekli adımların atılacağı bildirildi.

Rekabet Kurumu teyit etti

WhatsApp, Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs'a ertelediği güncelleme için Türkiye'de geri adım attığını Yeni Şafak dün duyurdu. Rekabet Kurumu da dün yaptığı açıklamayla; WhatsApp'ın 15 Mayıs'ta devreye sokacağını açıkladığı yeni gizlilik politikası Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini teyit etti.

ABDULLAH SARİCA
Yeni Şafak
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