O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
Musab Turan isimli Anadolu Ajansı muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki sorunun arkasından FETÖ izi çıktı. Muhabirin, polis olan ağabeyinin KHK ile ihraç edildiği, ablasının ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi
|22 Mayıs 2021 07:05
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki programında basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Toplantıyı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın her iki bakana soru sormak için söz alıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullandı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını dillendiren Turan'ın FETÖ bağlantıları olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, muhabirin polis olan ağabeyi T.T'nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U'nun ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği öğrenildi.Bakan'dan'Sedat Peker' sorusuna tepki: Şov yapıyorsun!
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