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Z kuşağının yüzde 33'ü AK Partili

"CHP'ye 15 puan fark atıyoruz. Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. X, Y ve Z kuşaklarının oy ortalaması da yüzde 35..."
 22 Mayıs 2021 06:50
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Z kuşağının yüzde 33'ü AK Partili

AK Parti AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, anket şirketlerinin tartışılan araştırmaları ve sosyal medyanın 2023 seçimlerinde etkisinin nasıl olacağıyla ilgili gazetemize önemli açıklamalar yaptı. Yapılan bazı anketlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'ların altında gösterilmesinin bir algı operasyonu olduğunu söyleyen Şen "Ortalıkta yalan yanlış anketler yayınlayan arkadaşlar var. Bunun hiçbir bilimsel altyapısı yok. Araştırmanızı doğru yapmıyorsunuz. Biz, 5 bin kişi üzerinden Türkiye geneli yüz yüze anket yaptık. Seçim pusulasını önlerine koyduk. Seçim yapar gibi yaptık" dedi.

AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu açıklayan Mustafa Şen "Partimiz, CHP'nin 17 puan üzerindedir. Z kuşağı AK Parti'ye yüzde 33 oranında oy veriyor. Bu oran da CHP'nin 10 puan üzerindedir. X ve Y kuşakları yüzde 38 düzeyinde AK Parti'ye oy veriyor. X ve Y kuşakları bağlamında değerlendirdiğimizde burada da CHP'ye 15 puan fark atıyoruz. X, Y ve Z kuşaklarının ortalaması yüzde 35'dir. Dolayısıyla gençliğin birinci partisi AK Parti'dir. Gençliğin lideri Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

%30 KARARSIZ MI OLUR!

CHP'nin yaptığı anketlerde kararsızların oy oranının yüzde 20-30'larda çıkmasının mümkün olamayacağına dikkat çeken Şen "Çünkü, politize toplumlarda kararsızlar az çıkar. Politizasyon ve kararsızlık ters orantıdır. Kutuplaşma, yani polarizasyon olan bir yerde de kararsızlık az olur. Türk toplumunun kutuplaştığını söylüyorlar ya. Türk toplumu kutuplaşmışsa kararsız yüksek olamaz" ifadelerini kullandı. Mustafa Şen, AK Parti tarafından yapılan araştırmada kararsızların oy oranının yüzde 6 ve 'cevap vermeyenlerin' oy oranlarının yüzde 5 olduğunu aktararak "Bunlar elbette her zaman birkaç puan oynar ama daha fazla değil" tespitini yaptı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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