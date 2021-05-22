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Haziranda seçim göçü yaşanacak

Gelecek ayın ilk pazar günü bir belde ile 752 mahalle ve köyde ara seçim yapılacak. Mahalli seçimlerde büyük problem olan "seçmen göçü" yeniden yaşanacak
 22 Mayıs 2021 07:20
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Haziranda seçim göçü yaşanacak

Türkiye 6 Haziran'da ara seçimlere gidiyor. Boş bulunan 752 mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için vatandaşlar oy kullanmaya hazırlanırken mahalli seçimlerde büyük problem olan 'seçmen göçü' yeniden gündeme geldi.

Son yıllarda muhtarların sosyal haklarında ve maaşlarında yapılan iyileştirmeler sonrasında aday sayısı da çoğaldı. Daha önce aday bulanmasında bile sıkıntı yaşanan muhtarlıklar için şimdi en az üç dört aday yarışır durumda. Vatandaşlar yakınlarını muhtar seçtirebilmek için ikametlerini bile değiştirmeye başlarken, bu durum son yapılan yerel seçimlerde tartışma konusu olmuştu. Başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirden Anadolu şehirlerine seçmen taşınmış ve bu durum seçim sonuçlarını etkilemişti. 31 Mart seçimleri öncesinde sadece İstanbul'da 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik şehirlerine taşımıştı.

YSK'nın belirlediği takvime göre ara seçimlerde 6 Mayıs'a kadar kütüğünü seçim yapılacak bölgeye aldıranlar oy kullanabilecek, ancak bu tarihten sonra kütüğünü aldıranlar oy kullanamayacak.

BU DEFA İL İÇİ GÖÇ FAZLA

Ara seçimlerde büyükşehirden de göç olduğu ancak daha çok şehir içi olduğu, şehir merkezlerinden, seçim yapılacak mahallelere ve köylere taşınmalar olduğu belirtiliyor. 17 günlük kapanmadan dolayı memleketlerine gidenlerin bir kısmının da muhtarlık seçimlerine katılmak için ikamet kayıtlarını taşıdığı ifade ediliyor.

YENİ TASLAK HAZIRLANMIŞTI

Öte yandan, her yerel seçimde yaşanan 'Seçmen göçünün' önüne geçmek isteyen İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay bir taslak hazırlamıştı. Buna göre, köy ve mahalledeki seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçim başlangıç tarihi itibariyle en az üç aydan beri o köy veya mahallede oturma şartı aranacak. Taslakla belediye ve muhtarlık seçimleri de ayrılıyor.

İSTANBUL'UN 14 MAHALLESİNDE YARIŞ

İstanbul'un 14 mahallesinde muhtarlık yarışı yapılacak. Bayrampaşa Vatan, Kağıthane Telsizler, Eyüpsultan Silahtarağa, Beşiktaş Cihannüma, Mahtepe Küçükbakkalköy, Güngören Sanayi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy, Çatalca Ormanlı, Beyoğlu Asmalımescit, Kalyoncu ve Katip Mustafa Çelebi, Beykoz Anadolu Kavağı, Çatalca Kaleiçi Mahalleleri 6 Haziran'da yeni muhtarını seçecek.

ON ADAY YARIŞIYOR

İstanbul'un merkezi ilçelerinden Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10 aday yarışıyor. Muhtarın vefatı sebebiyle seçimin yenilenmesine karar verilmiş. Birinci aza olan ve muhtarlığa vekaleten bakan Emre Acar yeniden aday. Acar "15 bin civarında seçmenimiz var. Pandemi sebebiyle katılımın fazla olacağını düşünmüyorum ama Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Meydanda 2019'daki gibi bir hava yok. Belediye başkanlığı için gelenler muhtarlık için de oy kullanıyordu ama tek başına muhtarlık seçimi gelen olmuyor" dedi.

SINAVLA AYNI GÜNE DENK GELDİ

8 bin 400 nüfusu bulunan Feriköy Mahallesi'nin muhtarı da vefat etmiş. Mahallede dört aday yarışıyor. Muhtarlık görevlileri "Hem pandemi sebebiyle hem de ara seçim olduğu için biraz sönük. Sandıklar Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde kurulacak. Tek endişe Liselere Giriş Sınavı'nın da 6 Haziran'da yapılacak olması" diyor.

Başkent Ankara'da 25 ayrı muhtarlık için sandık kurulacak. Çankaya Aşıkpaşa, Mamak'ın Ekin ve Çağlayan, Etimesgut'un Aşağıyoğurtçu, Altındağ'ın Kale, Peçenek, Yıldıztepe Mahallelerinde muhtarlık seçimi olacak.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN!

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, ara seçimler için ikametini değiştirenlere vicdan çağrısı yaptı. Az nüfuslu bölgelerde 10 seçmenin, seçimin sonucunu değiştirebildiğine dikkat çeken Çelik, "Bu konuda tespit yaptığı durumda ilgili mülki amirler, seçilen ya da görevdeki muhtarı, görevden alma yetkisine sahip" dedi. Seçmen göçünün önlenmesi için hazırlanan yasa taslağını da değerlendiren Çelik, bu düzenlemenin yasalaşmasının gerekli olduğuna dikkat çekti. Çelik, "Seçim tarihlerinin birbirinden ayrılması ve seçmen kütüklerinin de altı ay önceden kesinleşmesi makul olur" diye konuştu. Nihat Çelik, tanıdıklarına oy vermek için seçmen kütüğünü taşıyanlara ise şöyle seslendi: "Elinizi vicdanınıza koyun. Bu bir vebaldir, helale haram katmayın.
Türkiye
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