Avrupa'ya giden 19 ton eroini Türkiye yakaladı

Türkiye 19 ton morfin ve eroin yakalayarak İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Yakalanan uyuşturucu miktarındaki artış, kolluk kuvvetlerinin performansının ve kapasitesinin arttığını ortaya koyuyor. Uyuşturucunun Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla sınır güvenliği güçlendirildi. İnsan gücü, teknik donanım ve narkotik detektör köpek sayısı çoğaltıldı. Teknik cihazların sayısı artırıldı. Yüz kayıt sistemi teknolojisi eklendi. Uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara cezalar artırıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dünyaya nazaran Türkiye'de uyuşturucu kullanımı da azaldı. Türkiye, uyuşturucu bağımlılarını tedaviye teşvik etmek amacıyla da bir dizi çalışmaya imza attı. Tedavi için başvuranları ihbar etme zorunluluğu kaldırıldı. Uyuşturucu ihbar hatlarının da ağı genişletildi. Sokakta mücadele için narkotimler kuruldu.

HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL EĞİTİM

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile her yaş gurubuna özel eğitimler verildi. Öğretmenlere, öğrencilere uyuşturucu konusunda doğru yaklaşımlardan okullardaki uyuşturucuyla mücadelede ne yapmaları gerektiğine kadar birçok konu anlatıldı. Öğrenci ve velilere de madde bağımlılığı konusunda eğitimler aktarıldı. Aile hekimleri de bu konuda bilgilendirilerek, sorumlu oldukları kesimlerde uyuşturucu kullananların erken teşhisi sağlandı.

CUMHURİYET REKORU KIRILDI

Geçtiğimiz yıl uyuşturucuyla mücadelede gerek operasyon sayısı, gerekse yakalanan şüpheli ve ele geçirilen uyuşturucu miktarlarıyla, cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. Ülke genelinde uyuşturucu satışlarının engellenmesine yönelik 159 bin 259 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda, 231 bin 578 şüpheli gözaltına alınırken, 24 bin 781 kişi tutuklanmıştı. Aramalarda 4 ton 168 kilo metamfetamin, bir ton 954 kilo kokain, bir ton 484 kilo bonzai, 11 milyon 93 bin 745 ecstasy hap ve 4 milyon 261 bin 551 sentetik ecza ele geçirilmişti.

Neşra Durmaz