Üsküdar'da kafe yangını
|22 Mayıs 2021 08:00
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana gelen yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Salacak sahilde bulunan bir kafede gerçekleşti.
Kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kafenin tamamını sardı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almakta zorluk çeken itfaiye ekiplerine çevre ilçelerden de destek geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınabildi. Kafede soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kafe'nin güvenlik görevlisi, "Ben gece burada güvenlik amaçlı bekliyorum. Kontrol amaçlı dışarıya çıktığımda siyah duman gördüm. Dumanın nereden geldiğini ilk önce anlamadım. Bu tarafa doğru geldim ve dumanın kafenin içinden çıktığını gördüm. Hemen arkadaşlara haber verdim. Bir tane küçük yangın tüpümüz vardı. Yangın tüpünü alıp müdahale ettim. İçeriye girdiğimde kafenin mutfağının tavanında yanan iki tane ateş gördüm. Oraya yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama tüp yetmedi. Ateş de sönmedi. Polis arkadaşlar geçiyordu yoldan, onları durdurduk. Onlarda hemen itfaiyeyi aradılar. İtfaiye ekipleri geldi" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
22 Mayıs 2021 10:24
|Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
22 Mayıs 2021 10:18
|Bolu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu
22 Mayıs 2021 10:13
|Bahis şüphelileri paraya el konulmasın diye 'bitcoin'e çevirmiş
22 Mayıs 2021 09:59
|Siber fidye saldırılarında patlama yaşanıyor
22 Mayıs 2021 09:28
|Zayıflama hapı sahtekarlığı online devam ediyor
22 Mayıs 2021 08:08
|Avrupa'ya giden 19 ton eroini Türkiye yakaladı
22 Mayıs 2021 08:05
|Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
22 Mayıs 2021 07:39
|'Gözaltı sırasında sarkıntılık'tan yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza
21 Mayıs 2021 22:42
|Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı
21 Mayıs 2021 21:46