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Almanya Sağlık Bakanı: BioNTech aşılı Türkler turist olarak gelebilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Türkiye'de iki doz BioNTech aşısı yaptırmış olanların yakında Almanya'ya turistik ziyarette bulunabileceğini söyledi.
 22 Mayıs 2021 08:06
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Almanya Sağlık Bakanı: BioNTech aşılı Türkler turist olarak gelebilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hürriyet'e yaptığı açıklamada corona virüsle mücadelede aşı yaptırma, mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu. Bakan Spahn, "Türkiye'de Çin aşısıyla aşılanan veya corona virüsle enfekte olup iyileşmiş kişiler, turist olarak Almanya'ya gelebilecek mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye halihazırda, çok sayıda enfeksiyon vakası yaşanmaya devam ettiği için yüksek vaka bölgesi olarak geçiyor; yani her 100 bin kişide görülen yedi günlük ortalama vaka sayısı yüksek olan risk bölgeleri listesinde yer alıyor. Bu durum, Türkiye'den Almanya'ya girişler açısından direkt karantinaya girilmesi gerektiği ve bu karantinanın, en erken beşinci günde yapılan testin sonucunun negatif olması durumunda sonlandırılabileceği anlamına geliyor.

"BİONTECH OLANLAR KARANTİNAYA GİRMEK ZORUNDA DEĞİL"

AB'de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil. Yani bu, BioNTech ile aşılananlar için geçerlidir. Sinovac aşı maddesi bugüne dek henüz AB'de kullanım onayı almadı. En fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testiyle belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmuyor."

Bakan kendi tatil planlarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Geçen yıl olduğu gibi, yine Almanya'da tatil yapacağım. Ne zaman tekrar 'alışık olduğumuz' tatili yapabileceğimizi söylemek zor. Aşılama, pandemiden çıkış yolunu açıyor. Bu da beni umutlandırıyor. Fakat hala hep birlikte dikkatli davranmaya devam etmemiz gerekiyor."
İhlas Haber Ajansı
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