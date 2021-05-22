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MEB rehber yayımladı: İsteyen sınava girebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi yayımladı. Birçok soruya yanıt verilen rehberde, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencilerinin, 18 Haziran'a kadar istedikleri derslerin sınavlarına okulda katılabileceği belirtildi
 22 Mayıs 2021 08:15
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MEB rehber yayımladı: İsteyen sınava girebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti. Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı. İşte sorular ve yanıtları:

İLKOKUL 4. SINIF VE ORTAOKULLAR

İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

- Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

- İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.

Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

- İkinci dönem derslerinden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.

Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

- Seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecekler.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

- Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

SINAVLAR 18 HAZİRAN'A KADAR YAPILACAK

İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?

- Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekmektedir.

Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?

- Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

- Sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.

Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?

- Bir sınav süresi 40 dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek.

26 MART'A KADAR İŞLENEN KONUDAN SORUMLU OLUNACAK

Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?

- Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan soru sorulacak.

Karantinadayım, sınava giremezsem ne olur?

- Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.

Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?

- Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

BAŞKA ŞEHİRDE SINAVA GİRME İMKANI

Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?

- Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı alacağım?

- Her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinlik katılım puanı verilecektir.

Hakan Tekin
Sabah
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