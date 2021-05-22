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Euro 2020 ile birlikte büyük ekran televizyonların satışı artacak

Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran'da başlıyor. Çoğu seyircisiz oynanacak maçlarla Türkiye'de 55 inç üstü TV pazarının yüzde 47'ye çıkması bekleniyor
 22 Mayıs 2021 08:28
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Euro 2020 ile birlikte büyük ekran televizyonların satışı artacak

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği Avrupa Futbol Şampiyonası'na (Euro 2020) az bir zaman kaldı. 11 Haziran'da başlayacak ve çoğunluğu seyirciye kapalı olacak şampiyonayı izlemek için tek adres televizyon olacak. Bu nedenle futbolseverler televizyon kampanyalarını incelemeye aldı. A Milli Futbol Takımı'nın sponsorlarından Türkiye'nin finale kalması halinde mayısta satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edeceğini duyurdu. Arçelik bu kampanyayla Türkiye'nin olası zaferini kutlayacak.

Ekran büyüyor

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, sosyal medyada, "A Milli Futbol takımımızı gönülden destekleyeceğiz. Biz inanıyoruz. Türkiye'nin markası Arçelik, milli takımla tek yürek" açıklamasını yaptı.

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Euro 2020'nin sektöre doping olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Futbolseverler stadyum coşkusunu eve taşıyabilen büyük ekranlı TV'leri daha çok tercih ediyor. Türkiye pazarı her yıl ekranını büyütüyor. 2019'da yüzde 34 olan 55 inç üstü pazar, 2020'de yüzde 43'e ulaştı. Şampiyona etkisiyle 2021'de beklentimiz bu oranın yüzde 47'ye çıkması. 2020'de TV pazarı 2019'a göre adetsel olarak yüzde 13, cirosal olarak da TL bazında yüzde 30 büyüdü."

Sunny Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım ise, "Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve milli takımımızın grup maçlarındaki başarısı, pandemi döneminde yaşatacağı heyecanla insanları televizyon karşısında buluşturacak. Bu büyük organizasyonun TV satışlarını olumlu etkilemesini bekliyoruz" dedi.

TV alırken neye bakmalı?

Arif Yıldırım, TV alırken şunlara dikkat edilmesini önerdi:

"Öncelikle kullanım amacına bakılmalı. Televizyonu neden ve nerede kullanmak için almak istediğiniz çok önemli. Bu iki soruya yanıt verdikten sonra hem bütçeye hem de beklenen performansa göre televizyon alınmalı. TV alırken ilk ekran büyüklüğü ve görüntü kalitesine bakılır. Televizyonun yerleştirileceği oda da dikkate alınmalı. Uzaklık mesafesi önemli. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her 4 TV'den 3 tanesinin akıllı, her 2 TV'den 1 tanesinin Ultra HD çözünürlükte olduğu görüldü."
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