Yeni anayasada bakanlara 'vekilliğe dönüş' imkanı

Milliyet'ten AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: Cumhurbaşkanlığı'nda Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığında oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğü 120 maddelik taslak, üzerinde yapılacak revizyonlar için henüz AK Parti'ye gönderilmedi ancak AK Parti'nin hukukçu kurmayları özellikle yeni hükümet sistemi ile alakalı düzenlemelerde kendi hazırlıklarına başladı.

'Yedek vekillik'

2017'de yapılan anayasa değişikliğine göre bakan atanan milletvekillerinin TBMM üyeliği düşüyor. AK Parti bu konuda değişiklik planlıyor. Söz konusu formül, bakan olarak atanan milletvekillerinin TBMM üyeliğinin düşürülmesi yerine bakanlık görevi bitene kadar dondurulmasını öngörüyor. Bu formülün benimsenmesi halinde bakanlık görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda dondurulan vekillik statüsü yeniden geçerli hale gelecek. Meclis'ten kabineye kaydırılanlar bu sayede bakanlık koltuğunu kaybetse de milletvekili olarak Meclis'e geri dönebilecek. 2016 yılında yapılan anayasa çalışmasında gündeme getirilen ancak AK Parti içinde de görüş birliği sağlanamadığı için rafa kaldırılan "yedek milletvekilliği" sistemi yeni anayasa çalışması kapsamında yeniden gündeme alındı. Çalışma, her ilden bir yedek milletvekilinin seçilmesi ve asil milletvekillerinin ölüm ya da başka bir nedenden dolayı vekilliğinin düşmesi durumunda yedek vekilin bu göreve getirilmesi şeklinde planlanıyor.