1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12-15 yaş arası favipiravir kullanılabilecek

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti.
 22 Mayıs 2021 08:41
+Aa- Yazdır
12-15 yaş arası favipiravir kullanılabilecek

Milliyet'ten AYKUT YILMAZ'ın haberine göre: Ankara - Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Kovid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi. Buna göre 12-15 yaş arası Kovid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı. Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, ob ezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
22 Mayıs 2021 02:40		 Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
21 Mayıs 2021 22:37
Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
21 Mayıs 2021 21:24		 İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşılanacak
21 Mayıs 2021 21:19
İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
21 Mayıs 2021 21:17		 Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 27 milyonu geçti
21 Mayıs 2021 19:49
Bakan Koca, yanık tedavisi gören 15 aylık çocuk hakkında açıklama yaptı
21 Mayıs 2021 19:44		 'Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırıldı'
21 Mayıs 2021 17:12
MSB'ye memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı
21 Mayıs 2021 15:46		 Esnafa verilecek destek paketinin detayları belli oldu
21 Mayıs 2021 14:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:29 - YÖK, uluslararası soykırım ve insanlık suçlarını araştırmak üzere enstitü kuruyor10:24 - Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı10:18 - Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu10:13 - Bolu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu09:59 - Bahis şüphelileri paraya el konulmasın diye 'bitcoin'e çevirmiş09:48 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
09:40 - Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak09:30 - Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı09:28 - Siber fidye saldırılarında patlama yaşanıyor09:22 - Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok09:16 - Temizlik hastalığı boşanma nedeni sayılmadı09:13 - Sütteki 'pahalılık' krizine imece usulü çözüm
08:59 - Çin yasak çağrısı yaptı, Bitcoin çöktü08:55 - Adliyelerde 'zabıt katibi alımı ' yoğunluğu08:55 - Ayıplı araca 7 yıl sonra iade08:46 - PTT personelinin yarısı korona oldu08:44 - Bakan Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması
08:41 - 12-15 yaş arası favipiravir kullanılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
PTT personelinin yarısı korona oldu
Yeni anayasada bakanlara 'vekilliğe dönüş' imkanı
MEB rehber yayımladı: İsteyen sınava girebilecek
Z kuşağının yüzde 33'ü AK Partili
Kayseri'de otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şükufe 2
internet bankacılığı 1
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 3
sık kullanılanlar çubuğu 2
26 Mayıs 2021 Tam ay tutulması 2
bekle buğday tanesi 1
15.05.2021 galatasaray ile malatya maçı 1
köfteci yusuf 2
izzettin el kassam 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam