Bakan Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; ses sanatçısı Hakan Taşıyan'ın dün Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu olduğunu duyurdu.
|22 Mayıs 2021 08:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu" dedi.
Bakan Koca, "Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Hakan Taşıyan'a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Koca, "Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.
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