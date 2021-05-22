PTT personelinin yarısı korona oldu
Salgın sürecinde vatandaşlara sosyal yardım, maaş, gıda paketi, maske ve kargo ulaştırmak için yoğun bir tempo ile çalışan PTT personeli, Kovid-19'dan kaçamadı.
|22 Mayıs 2021 08:46
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Milliyet'ten MİTHAT YURDAKUL'un haberine göre: Ankara - Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, "PTT'de görevli gişe ve kargo personelinin yarısı Kovid-19 oldu. Aralarından birçok arkadaşımız da maalesef hayatlarını kaybetti" dedi. Budak, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, vatandaşın mağdur olmaması için PTT çalışanlarının Kovid-19 sürecinde tam kapasite çalıştığını belirterek, "Bilinsin ki bir yerde PTT şubesi eğer geçici süre ile kapanmışsa orada çalışan PTT görevlileri Kovid-19'a yakalanmıştır.
Bu süreçte 2 milyonu aşkın aileye sosyal yardım ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapıldı" dedi.
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