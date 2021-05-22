Adliyelerde 'zabıt katibi alımı ' yoğunluğu
İcra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girecek yüzlerce kişi İstanbul Adalet Sarayı'nda uzun kuyruklar oluşturdu
|22 Mayıs 2021 08:55
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4 bin 800 adayın katıldığı sınav sonucunda 200 kişi icra ve zabit katibi olarak göreve başlayacak. İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adayların uygulama sınavı dün İstanbul Adalet Sarayı'nda yapıldı. Adaylar uzun kuyruklar oluştururken, görevliler sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı.
3 DAKİKADA 90 KELİME
Adaylar 3 dakika içinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılıyor ve sözlü mülakata girmeye hak kazanıyor. Sözlü mülakatta başarılı olan 200 katip ise göreve başlayacak.
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