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Ayıplı araca 7 yıl sonra iade

Yargıtay, satın aldığı sıfır kilometre otomobilinde birçok arıza çıkan tüketiciyi haklı buldu, ithalatçı firma ile bayi sorumlu tutuldu.
 22 Mayıs 2021 08:55
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Ayıplı araca 7 yıl sonra iade

Yargıtay, ayıplı aracın tüketiciden alınarak 600 bin liraya yakın değeri olan yeni bir aracın verilmesine karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre;

Yaşadığı Kocaeli'nde lastik fabrikasında işçi olarak çalışan Talih Özek, 7 yıl önce bir otomobil almaya karar verdi. Sıfır kilometre araçlara bakan Özek ünlü bir markanın tam donanımlı bir modelinde karar kıldı. Satın aldığı otomobil için bankaya da borçlanan Özek'in hevesi, günler sonra kabusa dönüştü. Birçok fonksiyonu çalışmayan otomobilin ön camı seyir halindeyken patladı. İlk büyük şoku yaşayan Özek soluğu, otomobili satın aldığı Kocaeli'ndeki bayide aldı. Bayi çalışanları hemen ön camı değiştirdi. Yeniden otomobili ile yola koyulan Özek bu kez gece yarısı aynı sorunla karşılaştı.

GECE YARISI CAM PATLADI

Şehirlerarası bir yoldan gelen Özek'in kullandığı ve içinde aile üyelerinin de olduğu otomobilin ön camı bir kez daha patladı. Ailesi ile kaza geçirme tehlikesi atlatan Özek bir kez daha bayiye gitti. Bayi personeli yaptıkları çalışma sonrası Özek'e "Bu aracın bilgisayar yazılımında sorun var. Sorunu gidermemiz imkansız. Değişmesi gereken parçaları değiştirebiliriz ancak yazılım ile ilgili sorunları çözmemiz imkansız" dedi. Satışı yapan bayi görevlileri 20-30 kez kendilerine gelen Özek'e en son "Dilerseniz bu aracı bize ikinci el araç fiyatına satın. Biz size yeni bir otomobil satalım" önerisinde bulundu. Özek bu teklifi kabul etmedi.

YA PARA YA YENİ BİR ARAÇ

Otomobiline binmeye korkar hale gelen Özek bir süre sonra hem satışı yapan bayiye hem ithalatçı firmaya ihtarname gönderdi. Özek'in talebi "Bu otomobili benden alın. Ya paramı iade edin ya da bana yeni bir otomobil verin" şeklinde oldu. Ancak her iki muhatap da olumsuz yanıt verdi. Özek, soluğu mahkemede aldı.

İstanbul Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada, Özek'e gizli ayıplı mal satıldığı öne sürüldü. Avukat Mustafa Şentürk'ün imzasını taşıyan dava dilekçesinde Özek'in mağdur edildiği kaydedildi. Davalı taraflar ise dosyaya sundukları savunmalarda, sorumluluğun kendilerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, otomobilin durumunun ortaya konulması için bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Atanan üç kişilik bilirkişi heyeti otomobil üzerinde incelemeye başladı. Ayrıntılı rapor hazırlayan heyet, kullanıcı hatasının olmadığına dikkat çekti. Raporda, otomobilin bilgisayar yazılımında sorun olduğu vurgulandı. Raporda, Özek'e, yeni bir otomobil verilmesi gerektiğine işaret edildi.

YARGITAY DA KARARI ONADI

Yapılan yargılama sonrası tüketici mahkemesi Özek'i haklı buldu. Mahkeme, davalı firmaların Özek'e yeni bir otomobil vermeleri gerektiği yönünde karar verdi. Karara göre Özek de, kendisine satılan sorunlu otomobili bayiye teslim edecek. Mahkemenin bu kararına davalı taraflar itiraz etti. Ancak dosyaya bakan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, itirazları ret etti. Yapılan karar düzeltme başvurusundan da sonuç değişmedi. Özek 7 yıl sonra haklı bulundu.
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