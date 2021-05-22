Sütteki 'pahalılık' krizine imece usulü çözüm

Bir yatırımcı, üreticinin elinde kalan sütü dondurma yapmak için alacak, Ankara Büyükşehir Belediyesi de Başkent Market'lerin kapısını bu dondurmalara açacak. Süt üreticilerinin tek şartı ise üretilen dondurmada sadece süt, salep ve gerçek meyve olması.

BAŞKENT MARKETTE SATILACAK

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Süt üreticisi artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Ankaralı süt üreticileri sorunlarını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de yardımıyla çözdü. Süt Üreticileri Birliği, üyesinin elinde kalan sütü bir yatırımcıya dondurma yaptıracak, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dondurmaları Başkent Marketleri'nde satacak. Projenin sahibi Ankara Çankaya Bala Haymana Süt Üreticileri Birliği Başkanı Celal Taşkın, üreticinin yazın elinde kalan sütün değerlendirilmesi için yola çıktıklarını belirterek, "Bir yatırımcıyla el sıkıştık. Sütçünün elinde kalan fazla sütü 5 yıl boyunca bu yatırımcı alacak ve dondurma üretecek. Böylece sütteki kriz bir nebze olsun azaltılmış olacak" dedi. Taşkın Hürriyet'e şunları söyledi:

DONDURMA GERÇEK SÜTTEN YAPILSIN

"Süt üreticileri olarak tek bir şartımız vardı. O da gıda hilelerinin önüne geçilmesi. Bir çok gıdada olduğu gibi dondurmada da hile var. Süt kullanmadan peynir yaptıkları gibi dondurma da yapabiliyorlar. Yatırımcıya, dondurmanın reçetesini de kendimiz verdik. Üretilen dondurmada sadece süt, salep, şeker ve gerçek meyveler olacak. Dünyanın en güzel arpa buğdayı, Ankara platosunda yetişir. Üyelerimiz hayvancılığı yarı serbest yapıyor, kaba yemi de kendisi üretiyor. Bu durum sütün kalitesine de yansıyor. Üretilen dondurma Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Marketleri'nde satılacak. İlerleyen dönemlerde Ankara'nın 25 ilçe belediyesinden de satış için yardım isteyeceğiz. Proje ile yetiştirici rahat bir nefes alacak. Bu tür projelerin iki ayağı var. Hem yetiştirici para kazanıyor hem de vatandaşlar sağlıklı, lezzetli ve katkısız gıda ürününe ulaşıyor."