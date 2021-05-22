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Temizlik hastalığı boşanma nedeni sayılmadı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre C.D. ile Ş.D. 4 yıl önce evlendi. İddiaya göre çift evlendikten sonra davalı eş Ş.D.'nin aile içinde ve sosyal yaşantısında normal olmayan davranışları ortaya çıktı. C.D.'nin iddiasına göre Ş.D.'nin temizlik takıntısı vardı.
 22 Mayıs 2021 09:16
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Temizlik hastalığı boşanma nedeni sayılmadı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Eşinin temizlik takıntısı yüzünden eve misafir çağıramayan C.D., ailesine karşı mahcup durumda kaldı. Ş.D., yeni gelin olarak ne davetlere katıldı, ne de evine kimseyi kabul etti. Dilekçede, "C.D. için evlilik çekilmez bir hale gelmiştir. Davalı eş son olarak, 'Git annenin evinde kal, seninle uğraşamam' diyerek eşini evden kovmuştur. Tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz" denildi. Davaya cevap veren Ş.D. ise eşiyle ayrı yaşamadıklarını, sürekli eve gelip gittiğini ve beraber tatile gittiklerini belirterek boşanmak istemediğini söyledi.

'İNANDIRICILIKTAN UZAK BİR DAVA'

Mahkeme, tarafların beyanlarının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirterek davacı koca C.D.'nin açtığı boşanma davasını reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Amacı açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak olan bu davada, sadece fiili ayrılık boşanma sebebi sayılmaz" dendi.
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