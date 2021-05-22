Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı
Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
|22 Mayıs 2021 09:30
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kaldıkları adresler tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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