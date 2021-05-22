Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
|22 Mayıs 2021 09:48
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un Anadolu Yakasında sabah olmak üzere bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıkların mevsim normalleri ve yer yer 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
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