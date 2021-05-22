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Bolu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Bolu'da 20 Mayıs'ta kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası Murat Ulaş bulundu.
 22 Mayıs 2021 10:13
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Bolu'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Merkeze bağlı Gövem köyünde yaşayan akrabasının yanına gittikten sonra 2 gündür haber alınamayan Murat Ulaş için arama çalışması yürütüldü.

Bölgede etkili olan yoğun yağış ve havanın kararması nedeniyle jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları görevlilerince yapılan arama çalışmasına dün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde Ulaş, Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulundu.

Kendisini bulan vatandaş tarafından ailesinin yanına götürülen Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ulaş'ın, kayıp olduğu süre boyunca köyünün çevresindeki ormanlık alanda kaldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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