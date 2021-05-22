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Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
|22 Mayıs 2021 10:24
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
B.T. idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında devrildi.
Kazada, Ramazan Durusu olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ü.G. ve S.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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