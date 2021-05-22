1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK, uluslararası soykırım ve insanlık suçlarını araştırmak üzere enstitü kuruyor

Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsünde asılsız Ermeni soykırımı iddialarının yanı sıra Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinde insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor- Soykırım suçları, enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınacak ve sonuçlar ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak- Baskı ve zulme maruz kalan ülkelere, talep edilmesi halinde gerekli bilimsel destek verilecek- Türk akademisyenlerin yanında yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanan enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına 27 Mayıs Perşembe yapılacak sunumların sonucunda karar verilecek
 22 Mayıs 2021 10:29
+Aa- Yazdır
YÖK, uluslararası soykırım ve insanlık suçlarını araştırmak üzere enstitü kuruyor

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere bir üniversite bünyesinde "Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü" kurulmasına yönelik çalışma başlattı.

AA muhabirinin, YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK'ün bu alanda belirli kriterleri taşıdığını değerlendirdiği bir üniversitede kurulmasını planladığı enstitüde, sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil aynı zamanda Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her neresinde olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

YÖK yetkilileri, emperyalist devletlerin tarihin çeşitli dönemlerinde giriştikleri soykırım ya da insanlık suçu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilecek uygulamalarının, kimi coğrafyalarda halen devam ettiğine işaret ederek, insanlık tarihinin bu emperyalist ülkelerin işgal ettikleri ve sömürdükleri topraklarda yaşayan halkların egemenlik haklarını yok sayma, onları katletme, sürgün etme, dillerini değiştirme, asimilasyona tabi tutma, dini yaşayışlarına müdahale etme ve onlara gaddarca davranma gibi pek çoğu insanlık suçu oluşturan politikalarına tanıklık ettiğine dikkati çekti.

- İnsanlık suçları raporlaştırılarak ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak

Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerin geçmişte veya halihazırda işlediği suçlar, kurulacak enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınacak.

Araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak.

- Talep eden ülkelere bilimsel destek verilecek

Raporlandırmaların yanı sıra lisansüstü düzeyde akademik faaliyetlerin de sürdürüleceği enstitüde, baskı ve zulme maruz kalan ülkelere de talep edilmesi halinde gerekli bilimsel destek verilecek.

- Yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacılar görev yapacak

Uluslararası boyutta araştırmalara imza atması hedeflenen enstitüde sadece Türk akademisyenler ve araştırmacıların değil aynı zamanda yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanıyor.

- İnsan kaynağı YÖK tarafından desteklenecek

Belirlenecek bir üniversite bünyesinde kurulacak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü, insan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek, kapsamına denk çeşitlilikte bir akademik yapılanmaya kavuşturulacak.

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ndeki insan kaynağı da bu enstitüye katkı sağlayacak.

- YÖK'ün seçiminde kurumsal liyakat ve ehliyet özellikle dikkate alınacak

Araştırmaları ve çalışmaları disiplinlerarası bir mahiyet taşıması dolayısıyla Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsünün hangi yükseköğretim kurumu çatısı altında kurulacağına ilişkin en doğru kararı verebilmek için enstitünün kurulacağı yükseköğretim kurumunun insan kaynağı bakımından yeterli olması, yani kurumsal liyakat ve ehliyet özel önem taşıyor.

- YÖK Yürütme Kuruluna yapılacak sunumların ardından enstitünün kurulacağı üniversite belirlenecek

Bu alanda yeterliliği önde olan üniversiteler YÖK tarafından bilgilendirilerek, enstitünün kendilerinde kurulmasını talep etmeleri halinde konu ve alana ilişkin yeterlilikleri hakkında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna sunum yapmak üzere YÖK'e davet edildi.

Enstitünün hangi yükseköğretim kurumunun çatısı altında kurulacağına, 27 Mayıs Perşembe yapılacak sunumların neticesinde karar verilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle Amerika'da birincilik kazandı
22 Mayıs 2021 11:00		 Üniversitede yeni program: Geleceğin adli bilimcileri yetişecek
19 Mayıs 2021 17:18
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
19 Mayıs 2021 10:21		 Üniversite rektörleri, Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı
18 Mayıs 2021 13:53
TÜBA'nın yayımladığı 5 eser daha 'Türk-İslam Bilim Kültür Mirası'na kazandırıldı
18 Mayıs 2021 11:30		 Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli
16 Mayıs 2021 15:36
5 üniversite bitiren doktor herkese örnek oluyor
14 Mayıs 2021 19:54		 Dünyada Türkçe öğrenmeye ilgi arttı
10 Mayıs 2021 19:14
Deniz salyasından gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi yapacaklar
10 Mayıs 2021 18:59		 Uygulamalı eğitimden mezun gençler, staj yaptıkları iş yerinde yükselebiliyor
10 Mayıs 2021 14:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 zanlı tutuklandı12:31 - Sivas'ta bir kişi tarlasında ölü bulundu12:26 - Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi12:20 - YKS'de okuyucu talep eden engelliler için çift soru kitapçığı verilecek12:14 - İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı12:09 - 'Mahrem imamı'nın askeri okul öğrencisine verdiği talimatlar iddianamede
11:59 - 'Seçim barajının düşürülmesi' Seçim Kanun'u taslağında yer aldı11:49 - Aile Bakanlığındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak11:42 - Kendi bebeğine benzediği için kaçırmaya çalıştı11:34 - Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum11:29 - Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı11:25 - Salgın sürecinde tedavisi aksayan diğer hastalıklar Kovid-19'un faturasını kabartıyor
11:25 - Edirne'de FETÖ mahrem yapılanması operasyonunda 19 zanlı yakalandı11:11 - AK Parti'li vekiller yargı reformu kapsamında yeni kanun teklifi hazırladı11:10 - Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi11:08 - Kastamonulu şehit ailesine belediye başkanından ev hediyesi11:08 - 'Kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde fark alınmasın'
11:03 - Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak
Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
PTT personelinin yarısı korona oldu
Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
Yeni anayasada bakanlara 'vekilliğe dönüş' imkanı
Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
MEB rehber yayımladı: İsteyen sınava girebilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarı mercimek 1
pasiflora 3
Sesimi duyan var mı 1
sık kullanılanlar çubuğu 2
bu iş bitmiştir 2
obama 1
venturi etkisi 2
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
yerini seven çiçekler 1
öğrenci çalıştırmak 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam