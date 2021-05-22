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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
 22 Mayıs 2021 10:38
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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Mustafa K. idaresindeki 63 ACR 719 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 68. kilometresinde önce İbrahim Emeç'in kullandığı 27 AIC 617 plakalı kamyonete, sonra Serkan Karabaş yönetimindeki 27 E 1526 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, sürücüler Mustafa K. ve İbrahim Emeç, araçlardaki Ahmet E, Orhan E, Mehmet E. ve Fatma E. ile Özgür Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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