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ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırıya 10 yıl hapis istemi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Davut D. (35), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kütüphanesinde çalışan D.K. (27) ve M.Y. (33) adlı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mahkemedeki savunmasında kütüphaneye gittiğini hatırlamadığını söyleyen Davut D.'nin, suç tarihlerinde içeriye girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dava dosyasında delil olarak yer aldı.
 22 Mayıs 2021 10:58
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ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırıya 10 yıl hapis istemi

Araştırma görevlisi Davut D., iddiaya göre doktora eğitimi aldığı 2018 yılının kasım ve aralık aylarında ders çalışmak için gittiği ODTÜ kütüphanesinde çalışan D.K. ile M.Y.'ye tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Davut D. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'HEMEN GÜVENLİKTEN YARDIM İSTEDİM'

Tutuksuz sanık Davut D.'nin Ankara 35'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Mağdur kadınlardan D.K. ifadesinde, ODTÜ kütüphanesinde yarı zamanlı çalıştığını anlatarak, "8 Kasım 2018 günü sanık tuvaletin yerini sordu; ancak gitmedi. 'Kitapları raflara nasıl diziyorsun, bana da öğretir misin?', 'Yalnız mı yaşıyorsun?' şeklinde sorular sordu. Daha sonra 'seni bekleyeyim dışarıda bir şeyler içelim' dedi. Kabul etmedim. Bunun üzerine ellerimi tutup, 'Ellerin ne kadar güzel, sıcacık. Bundan sonra buraya gelip seni izlerim' diyerek kütüphaneden ayrıldı. Ben hemen güvenlikten yardım istedim; ancak tüm araştırmalarımıza rağmen kim olduğunu bulamadık. Daha sonra arkadaşım M.Y. de tacize uğradı. Aynı kişi olduğunu öğrenince birlikte şikayetçi olduk. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'SAPIK VAR DİYE BAĞIRDIM'

M.Y. ise mahkemedeki ifadesinde, 13 Aralık 2018 tarihinde sanığın aradığı kitabı bulamadığını söyleyerek kendisinden yardım istediğini belirterek, "Arkadaşım D.K. tacize uğradığında bana anlatmıştı. Güvenlik kameralarından baktığım için bu kişinin aynı kişi olduğunu anladım. O yüzden bir erkek arkadaşı göstererek, 'görevli arkadaş size yardımcı olsun' dedim. Bir kolunun dirseğini rafa koydu, ayağını da çapraz şekilde uzattı. Hareket etmemi engelleyerek, 'Siz neden yardımcı olmuyorsunuz, burada çalışmıyor musunuz?' diyerek ayağı ile dizime dokundu. Korkuya kapılarak 'sapık var' diye bağırdım ve itekledim. Bunun üzerine kaçarak uzaklaştı. Aynı kişiyi 11 Ocak 2019'da kütüphanede görünce şikayetçi oldum. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'KÜTÜPHANEYE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Sanık Davut D. ise müştekilerin iddia etiği tarihlerde kütüphaneye gidip gitmediğini hatırlamadığını belirterek, "Olay tarihinde ODTÜ'de doktora eğitimi alıyordum. Bu nedenle ders çalışmak için sık sık kütüphaneyi kullanıyordum. 11 Ocak 2019 günü kütüphaneye gittiğimde kimseyle muhatap olmadım. İşim bittikten sonra aracıma binmek için otoparka indiğimde yanıma gelen güvenlik görevlisi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLSİN'

Mağdur kadınların avukatları, sanığın eyleminin 'nitelikli cinsel saldırı' kapsamında olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Sanık avukatı ise müştekilerin savcılık ve mahkeme ifadelerinde çelişkiler olduğunu, müvekkili hakkında açılan idari soruşturmada aleyhe kesin delil ve inandırıcı tanık ifadesi olmaması nedeniyle disiplin cezası verilmediğini, bu nedenle mahkemenin de beraat kararı vermesi gerektiğini ifade etti.

SAVCI: GÖRÜNTÜLER VAR

Cumhuriyet Savcısı ise sanığın söz konusu tarihlerde kütüphaneye gittiğini hatırlamadığı yönündeki ifadesi üzerine, dosyadaki güvenlik kamerası görüntülerini hatırlattı. Savcı, belirtilen tarihlerde kütüphaneye girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinin dosyada olduğunu hatırlatarak, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.
DHA
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