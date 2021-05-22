Kastamonulu şehit ailesine belediye başkanından ev hediyesi

- Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesine ilçe belediye başkanı Abdullah Çatal tarafından ev hediye edildi.

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24) ailesine acı haberi ulaştıran ekipte yer alan Belediye Başkanı Çatal, anne Nezaket Nar'ın "Benim ev kiramı bile oğlum ödüyordu" sözlerinden etkilendi.

Şehidin cenazesinin 10 Mayıs'ta ilçede düzenlenen törenin ardından toprağa verilmesi sonrası ev bulmak için harekete geçen Çatal, kendi imkanları ile aileye yeni bir daire aldı.

Belediye Başkanı Çatal, şehit annesi Nezaket Nar ile Taşköprü Tapu Müdürlüğüne giderek dairenin tapusunu teslim etti.

Başkan Çatal, AA muhabirine, Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ı şehit verdikleri için çok üzüldüklerini söyledi.

Şehit ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu aktaran Çatal, şöyle konuştu:

"Bugün Nezaket annemizin gülücükleriyle bizler de mutlu olduk. Nezaket anneye evimizin tapusunu teslim ettik. Türkiye'nin hiçbir yerinde dilerim bu acılar yaşanmaz. Nezaket annemize evlat yokluğu göstermeden evlatlık yapmaya çalışacağız. Bizler onun birer evlatlarıyız. Nezaket annemize ve Mustafa babamıza evimiz hayırlı uğurlu olsun."

Bu vatanın kolay kazanılmadığını söyleyen Çatal, "Bizler de senin bir oğlunuz. Bizi de evladın olarak kabul et. Senin evine temizlik için her hafta birini göndereceğim. Evinizi de temizleteceğiz." diye konuştu.

Şehit annesi Nezaket Nar ise Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür etti.

Ailenin yeni alınan eve önümüzdeki günlerde taşınacağı öğrenildi.