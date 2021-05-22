'Kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde fark alınmasın'

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu ile birlikte Baran'ı makamında ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik de yer aldı.

Burada yaptığı konuşmada Baran, sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm ve dijitalleşmeyle SGK tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinde artış yaşandığına dikkati çekti.

Baran, SGK primleri erken ödemelerinde indirim sistemi uygulaması için SGK Başkanı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Üyelerimiz SGK prim ödemelerini kredi kartı ile yaptıklarında fark alınmaması konusunda taleplerini bizlere iletti. Öte yandan, primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu." ifadelerini kullandı.

SGK Başkanı Yılmaz da otomasyon altyapısında gerçekleştirdikleri iyileşme sayesinde yapılandırma çalışmalarını e-devlet ve internet sitesi üzerinden yürüttüklerini anlattı.