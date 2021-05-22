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AK Parti'li vekiller yargı reformu kapsamında yeni kanun teklifi hazırladı

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek, boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılacak
 22 Mayıs 2021 11:11
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AK Parti'li vekiller yargı reformu kapsamında yeni kanun teklifi hazırladı

- Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan kanun teklifi taslağında, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden duruşmalara kadar çok sayıda alanda yeni düzenlemeler yer alıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekillerinin, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırladığı ve üzerinde çalışmayı sürdürdüğü yargı paketine İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeler girdi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planı'nın yasal düzenleme gerektiren hedef ve faaliyetlerine yönelik ilk adım atılmış oldu.

Kanun teklifi taslağına göre, vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilecek.

Israrlı takip fiilleri suç sayılacak ve bu suçu işleyenlere hapis cezası verilecek. Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

- Çocuk mahkemelerinde cübbe giyilmeyecek

Ayrıca katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak.

Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatlar cübbe giymeyecek.

Kanun teklifinin, kısa sürede TBMM'ye sunulması ve Meclis tatil edilmeden yasalaşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yargı reformu kapsamındaki yargı paketlerinin dördüncüsünün yakında TBMM'ye sunulacağını belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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