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'Seçim barajının düşürülmesi' Seçim Kanun'u taslağında yer aldı

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun son şeklini verdiği metin Merkez Yürütme Kuruluna sunulacak. Seçim sisteminde bazı değişiklikler içeren metinde "Türkiye seçim çevresi", "seçim barajının düşürülmesi", "sadece barajı geçen partilerin hazine yardımı alması" gibi düzenlemelerin yer aldığı öğrenildi.
 22 Mayıs 2021 11:59
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'Seçim barajının düşürülmesi' Seçim Kanun'u taslağında yer aldı

- AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışma tamamlandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında 4 Haziran 2020'de ilk toplantısını yapan; ilgili Genel Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanvekillerinin de yer aldığı komisyon seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere detaylı bir çalışma yürüttü.

Komisyonda tarafından hazırlanan metin, Yazıcı tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hazırlanan çalışma gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti MYK toplantısında MYK üyelerine sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Komisyonca hazırlanan çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek.

Seçim sisteminde bazı değişiklikler içeren metinde "Türkiye seçim çevresi", "seçim barajının düşürülmesi", "sadece barajı geçen partilerin hazine yardımı alması" gibi düzenlemelerin yer aldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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