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Edirne'de FETÖ mahrem yapılanması operasyonunda 19 zanlı yakalandı

Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
 22 Mayıs 2021 11:25
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Edirne'de FETÖ mahrem yapılanması operasyonunda 19 zanlı yakalandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edirne merkezli Ankara, Adana, Rize, Karabük, İstanbul, Kahramanmaraş, Uşak, Kırıkkale, Tokat, Kütahya ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 19 zanlı Edirne'ye getirildi. Polis ekipleri aranan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan zanlılar arasında müfettiş, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan doktorların da bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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