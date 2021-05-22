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Kendi bebeğine benzediği için kaçırmaya çalıştı

Şişli'de hastanede babaannesi ile röntgen sırası bekleyen bebeğin yanına yaklaşan Fas uyruklu kadın "Bu çocuk benim" diye bağırarak 8 aylık Tercan bebeği kaçırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemeden serbest bırakıldı. Hastanede yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
 22 Mayıs 2021 11:42
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Olay, Şişli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, annesi ve babaannesi sekiz aylık Tercan bebeği hastaneye doktor kontrolüne götürdü. Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi.

Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın "Bu çocuk benim" diyerek bağırmaya başladı.


Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

KİMLİĞİ KONTROL ETTİ; GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun kimliğini kontrol edince gerçek ortaya çıktı. Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Faslı S.K.'nın polisteki ifadesinde bebeğin kendi çocuğuna benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YAŞANAN O ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Faslı kadının babaanne ve bebeğin yanına yanaşması ve bebeği almaya çalışması yer alıyor.

Bekleme odasına dönen anne duruma müdahale ederek çocuğunu kucağına alıyor. Hastanenin güvenlik görevlileri Faslı kadına müdahale ediyor.
DHA
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