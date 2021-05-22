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Aile Bakanlığındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Bakanlığımızın hizmetlerinin yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız"
 22 Mayıs 2021 11:49
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Aile Bakanlığındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerindeki meslek elemanlarının aşılanmasına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Kovid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor. Bakanlığımızın hizmetlerinin yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız.

Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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