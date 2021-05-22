Aile Bakanlığındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak
|22 Mayıs 2021 11:49
|+Aa- Yazdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerindeki meslek elemanlarının aşılanmasına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı.
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, çocuk bakım kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri ve il müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Kovid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor. Bakanlığımızın hizmetlerinin yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız.
Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|12-15 yaş arası favipiravir kullanılabilecek
22 Mayıs 2021 08:41
|Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
22 Mayıs 2021 02:40
|Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
21 Mayıs 2021 22:37
|Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
21 Mayıs 2021 21:24
|İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşılanacak
21 Mayıs 2021 21:19
|İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
21 Mayıs 2021 21:17
|Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 27 milyonu geçti
21 Mayıs 2021 19:49
|Bakan Koca, yanık tedavisi gören 15 aylık çocuk hakkında açıklama yaptı
21 Mayıs 2021 19:44
|'Destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırıldı'
21 Mayıs 2021 17:12
|MSB'ye memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı
21 Mayıs 2021 15:46